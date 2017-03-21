В Балтийске в фуре обнаружили сигаретную контрабанду на 3,3 млн рублей
Фото прес-службы Калининградской областной таможни
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В Балтийске таможенники задержали грузовик с контрабандными сигаретами на 3 340 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
Машина прибыла на пост из России паромом. По документам внутри находился только ацетатный жгут для производства сигаретных фильтров.
"При проведении таможенного контроля с применением МИДК должностные лица поста, кроме указанного жгута, обнаружили в фуре тайник, а в нём — сокрытый от таможенного контроля товар: 85 000 пачек сигарет "Прима" (170 коробок по 50 блоков в каждой)", — говорится в сообщении.
Товар изъяли. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ ("Контрабанда табачных изделий").
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