В Калининграде следователи начали принимать обращения жителей в соцсетях
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде следователи начали принимать обращения жителей области в социальных сетях. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области.
Сотрудники ведомства создали страницы на сайтах "ВКонтакте
" и Facebook
. На них можно ознакомиться с последними новостями управления, а также связаться с его представителем.
"Данные аккаунты созданы для обеспечения более полного и многогранного освещения событий, связанных с деятельностью регионального Следственного комитета, а также дают возможность гражданам перейти на страницу “Интернет-приемная” и направить в случае необходимости в следственное управление обращение", — говорится в сообщении ведомства.
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