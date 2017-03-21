В Калининграде следователи начали принимать обращения жителей в соцсетях

В Калининграде следователи начали принимать обращения жителей области в социальных сетях. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области.



Сотрудники ведомства создали страницы на сайтах " Сотрудники ведомства создали страницы на сайтах " ВКонтакте " и Facebook . На них можно ознакомиться с последними новостями управления, а также связаться с его представителем.



"Данные аккаунты созданы для обеспечения более полного и многогранного освещения событий, связанных с деятельностью регионального Следственного комитета, а также дают возможность гражданам перейти на страницу “Интернет-приемная” и направить в случае необходимости в следственное управление обращение", — говорится в сообщении ведомства.