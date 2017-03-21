В Черняховске на пешеходном переходе сбили 67-летнюю пенсионерку

В понедельник, 20 марта, в Черняховске на пешеходном переходе сбили пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.



Авария произошла около 15:45 на улице Калининградской. 67-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемой "зебре". В это время на неё наехал Volkswagen. В результате ДТП пенсионерку госпитализировали.