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Главная Новости Происшествия

В Черняховске на пешеходном переходе сбили 67-летнюю пенсионерку

09:42
  280 0
Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
В понедельник, 20 марта, в Черняховске на пешеходном переходе сбили пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Авария произошла около 15:45 на улице Калининградской. 67-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемой "зебре". В это время на неё наехал Volkswagen. В результате ДТП пенсионерку госпитализировали. 

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