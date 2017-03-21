В Гурьевске при пожаре в жилом доме пострадали люди

В понедельник, 20 марта, в пос. Орловка Гурьевского городского округа произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

Пожар случился в одноэтажном доме на четыре семьи. В одной из квартир горела мебель. Пламя охватило площадь 40 кв. м.

Есть пострадавшие, однако их количество не уточняется. На тушении огня работали девять человек, использовались три единицы техники.