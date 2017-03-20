В Калининграде
В Калининграде
+7 °C
днем
0 °C
ночью
20 марта 2017 г. 22:52
64 014 пользователей
за 24 часа на сайте
57.34 +0.12
Курс ММВБ на 20 марта 2017, 22:00
61.58 +0.13
Курс ММВБ на 20 марта 2017, 22:00
14.38 +0.11
Курс ЦБ на 21 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Польша обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой выдать педофила

22:00
  726 0
Фото из архива Клопс.Ru
Министерство юстиции Польши направило в Генпрокуратуру России запрос об аресте и экстрадиции 59-летнего поляка Кшитофа Поморского, обвиняемого в педофилии. Мужчина у себя на родине занимался распространением детской порнографии, а также он может быть причастен к убийству 6-летней девочки, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на польское радио Zet.
 
Официальный представитель национальной прокуратуры Польши Эва Бялик подтвердила направление в российское ведомство соответствующего запроса. По данным польской стороны 59-летний Поморский находится в Санкт-Петербурге. 
 
В 2011 году ему было предъявлено обвинение в распространении детской порнографии. В 2013 году он был объявлен в розыск. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

В Калининграде корюшку на набережной Преголи ловят вёдрами и продают по 200 рублей
16:01
  8594 2
В Калининграде корюшку на набережной Преголи ловят вёдрами и продают по 200 рублей
Жителя Московского района Калининграда укусила гадюка
Фото горячей новости
19:42
  7614 0
О детских поликлиниках, Доме советов и новых санаториях: что и как Алиханов предлагает поменять в регионе
Фото горячей новости
19:14
  2610 0
Пожилая калининградка дежурит в своём дворе и не пускает посторонних водителей (видео)
Фото горячей новости
18:04
  4067 13  
В Калининграде старшеклассница залезла на крышу лицея и отказалась спускаться
Фото горячей новости
13:37
  11324 1

Лента новостей

Картинка
В Турции задержаны трое немцев, подозреваемых в теракте на рождественской ярмарке в Берлине
22:10
  236 0
Картинка
Польша обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой выдать педофила
22:00
  726 0
Картинка
В Калининграде на 59-летнего "чёрного" копателя возбудили дело за хранение оружия
21:03
  648 0
Картинка
СБУ подготовила запрет на въезд Самойловой для участия в Евровидении-2017
20:45
  1924 0

Авторские колонки

Фото автора
Анастасия Кондратьева
журналист
Истерика как образ жизни: почему родители ведутся на фейки о детских суицидах
  2790 5
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Прививка благополучия и паралич воли: почему молодёжь не спешит в бизнес
  3878 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo