Польша обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой выдать педофила

Министерство юстиции Польши направило в Генпрокуратуру России запрос об аресте и экстрадиции 59-летнего поляка Кшитофа Поморского, обвиняемого в педофилии. Мужчина у себя на родине занимался распространением детской порнографии, а также он может быть причастен к убийству 6-летней девочки, сообщает "РИА Новости " со ссылкой на польское радио Zet.

Официальный представитель национальной прокуратуры Польши Эва Бялик подтвердила направление в российское ведомство соответствующего запроса. По данным польской стороны 59-летний Поморский находится в Санкт-Петербурге.

В 2011 году ему было предъявлено обвинение в распространении детской порнографии. В 2013 году он был объявлен в розыск.