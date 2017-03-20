Польша обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой выдать педофила
Министерство юстиции Польши направило в Генпрокуратуру России запрос об аресте и экстрадиции 59-летнего поляка Кшитофа Поморского, обвиняемого в педофилии. Мужчина у себя на родине занимался распространением детской порнографии, а также он может быть причастен к убийству 6-летней девочки, сообщает "РИА Новости
" со ссылкой на польское радио Zet.
Официальный представитель национальной прокуратуры Польши Эва Бялик подтвердила направление в российское ведомство соответствующего запроса. По данным польской стороны 59-летний Поморский находится в Санкт-Петербурге.
В 2011 году ему было предъявлено обвинение в распространении детской порнографии. В 2013 году он был объявлен в розыск.
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