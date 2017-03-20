В Калининграде на 59-летнего "чёрного" копателя возбудили дело за хранение оружия
Фото: пресс-служба УМВД России по Калининградской области
Сотрудники регионального управления уголовного розыска совместно со своими коллегами из отдела полиции № 2 городского УМВД изъяли у 59-летнего калининградца боеприпасы и составные части оружия времён Великой Отечественной войны. Мужчина увлекался историей и являлся "чёрным копателем", сообщает пресс-служба ведомства.
Хранил оружие калининградец у себя дома. Эксперты пришли к выводу, что боеприпасы полностью пригодны для стрельбы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Находки могут "потянуть" на 4 года колонии и штраф в размере до 80 тысяч рублей. В полиции также напомнили, что добровольная сдача оружия не предусматривает уголовного наказания.
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