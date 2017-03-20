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Мобильные мошенники: калининградский отдел "К" рассказал, как не стать жертвой интернет-преступников

17:36
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Фото пресс-службы УМВД по Калининградской области
Замначальника калининградского отдела "К" Александр Косарев рассказал о том, как не стать жертвой мошенников, которые работают со своей жертвой в интернете и по телефону. Интервью опубликовали на сайте регионального Управления МВД.
 
В первую очередь Косарев затронул проблему перехода по неизвестным ссылкам на вредоносные сайты. Кроме того, он подчеркнул опасность общения с незнакомыми людьми по телефону, которые просят сообщить им данные чужой банковской карты.

"Распространённая практика, когда приходит СМС-сообщение с текстом "Ваша карта заблокирована". В последнее время участились случаи, когда злоумышленники отправляют сообщения, в которых говорится, что с вашего счёта якобы списаны денежные средства. "Для подтверждения или неподтверждения платежа перезвоните по номеру". Люди сразу же начинают звонить, в панике. Они же ничего не покупали. А на том конце провода говорят, что это служба безопасности банка, и начинают постепенно в ходе разговора выуживать у человека данные его банковской карты. Что самое для людей опасное — это передача другим лицам СV-кода, который находится с обратной стороны карты", — заявил сотрудник отдела.
 
Также в интервью Косарев рассказал, что делать, если приходит сообщение о попавших в беду родственниках, как безопаснее совершать крупные покупки через интернет и почему не стоит переводить предоплату за съёмные квартиры. Подробнее читайте на сайте УМВД по Калининградской области
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Prist
Prist #
19:32
Да у нас сейчас, куда не плюнь, везде мошенники......
И интернет-мошенники, не самые страшные.
Так или иначе, прямо или косвенно, в той или иной степени обманывают всех и везде !
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