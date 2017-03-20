В Гурьевске возбудили дело против мужчины, который пытался дать взятку приставу

В Гурьевске возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего жителя пос. Большое Исаково, которого подозревают в даче взятки. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Калининградской области.

"Избранный подозреваемым незаконный способ прекращения исполнительных производств обернулся возбуждением в отношении него уголовного дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ. За преступление, в совершении которого подозревается мужчина, предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки", — говорится в сообщении ведомства.