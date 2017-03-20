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В Гурьевске возбудили дело против мужчины, который пытался дать взятку приставу

17:06
  143 0
Фото из архива Клопс.Ru
В Гурьевске возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего жителя пос. Большое Исаково, которого подозревают в даче взятки. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Калининградской области.
 
"Избранный подозреваемым незаконный способ прекращения исполнительных производств обернулся возбуждением в отношении него уголовного дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ. За преступление, в совершении которого подозревается мужчина, предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчину задержали 24 января в момент передачи взятки в размере 40 тыс. рублей судебному приставу-исполнителю. За эту сумму он просил снять ограничение на выезд своей супруги за пределы РФ. При этом женщина была должна 64 тысяч рублей в Межрайонную ИФНС России №10 по Калининградской области. Пристав сообщила о предложении своему начальству.
 
 

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