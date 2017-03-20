В Безледах задержали двоих россиян, которых объявил в розыск польский суд

Польские пограничники задержали двоих россиян, которых разыскивал окружной суд. Об этом сообщается на сайте департамента погранохраны Варминско-Мазурского воеводства.

32-летнего и 50-летнего мужчин остановили при переходе границы. При проверке документов выяснилось, что у россиян есть неоплаченные штрафы. В страну их впустили только после погашения задолженности.