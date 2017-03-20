В Безледах задержали двоих россиян, которых объявил в розыск польский суд
Фото департамента погранохраны Варминско-Мазурского воеводства
Польские пограничники задержали двоих россиян, которых разыскивал окружной суд. Об этом сообщается на сайте департамента погранохраны Варминско-Мазурского воеводства.
32-летнего и 50-летнего мужчин остановили при переходе границы. При проверке документов выяснилось, что у россиян есть неоплаченные штрафы. В страну их впустили только после погашения задолженности.
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