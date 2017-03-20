В Калининграде старшеклассница залезла на крышу лицея и отказалась спускаться

Утром в понедельник, 20 марта, старшеклассница залезла на крышу школы-лицея на Каштановой Аллее в Калининграде и отказалась спускаться. Об этом Клопс.Ru сообщили два источника в лицее и экстренных службах города.
По словам свидетелей произошедшего, инцидент произошёл на третьем уроке. Девятиклассницу заметили на крыше педагоги и вызвали медиков. В результате девушка спустилась на землю сама. Сначала она проигнорировала медиков и директора, но потом добровольно села в машину скорой помощи.
У школьников, которые снимали происходящее на телефоны, забрали телефоны и заставили удалить фото и видео. Об этом рассказали очевидцы произошедшего. По словам старшеклассников, лицеистка входит в десятку лучших учеников школы. Последнее время многие замечали у неё на руках порезы.
"Она резала руки. Мы спросили причину, и она сказала, что из-за давления учителей и мамы из серии “надо больше учиться”", — заявили Клопс.Ru ученики МАОУ ШИЛИ.
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