В ИК-9 осуждённый впал в кому после падения с третьего этажа

В воскресенье, 19 марта, в колонии строгого режима на Советском проспекте с третьего этажа упал заключённый. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.



По данным собеседника издания, 26-летний Руслан Р. находился на крыше здания. В результате падения он сломал основание черепа, бедро и получил открытую черепно-мозговую травму. Мужчина впал в кому. Его доставили в одну из городских больниц. По данным собеседника издания, заключённый отправился на поиски спрятанного спирта. По предварительным данным, он был пьян.

"В вечернее время при попытке самовольно покинуть помещение жилого отряда ФКУ ИК-9 через окно осуждённый сорвался и получил травмы. Его экстренно госпитализировали в БСМП, где ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время по данному факту проводится проверка", — сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСИН.



ИК-9 располагается на Советском проспекте, 109. Это мужская колония строгого режима с лимитом наполнения в 1 249 человек.