В Калининграде ищут таксиста, который 8 марта обокрал квартиру случайной знакомой

В Калининграде полиция ищет таксиста, которого подозревают в краже из квартиры 29-летней жительницы города. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



В розыск мужчину объявили сотрудники отдела № 3. По их данным, мужчина работает в такси и ездит за рулём “Рено Логан”.



Как сообщил Клопс.Ru источник в правоохранительных органах, пострадавшая познакомилась с предполагаемым преступником 8 марта. После этого она пригласила случайного знакомого к себе домой. Спустя какое-то время девушка заснула, а её гость взял чужие ноутбук, телефон и скрылся.



“Если Вам что-либо известно о личности либо местонахождении мужчины, изображенного на фото, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4012) 552-098, 552-092, 112 или 02”, — говорится в сообщении пресс-службы.