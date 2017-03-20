В пожаре на ул. Заречной в Советске погиб пенсионер

В результате пожара на ул. Заречной в Советске погиб 66-летний мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.



Тело пенсионера обнаружили во время тушения огня. Ранее сообщалось, что в результате ЧП один человек получил травмы.