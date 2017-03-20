В пожаре на ул. Заречной в Советске погиб пенсионер
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В результате пожара на ул. Заречной в Советске погиб 66-летний мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.
Тело пенсионера обнаружили во время тушения огня. Ранее сообщалось, что в результате ЧП один человек получил травмы.
Возгорание произошло 19 марта
. В одной из квартир загорелись диван и постельные принадлежности.
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