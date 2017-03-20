За выходные в области сбили 26-летнего мужчину и пенсионера, переходившего дорогу не по "зебре"
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В субботу, 18 марта, в Калининградской области сбили двоих пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Около 20:40 на ул. Горького в Калининграде "Фольксваген" наехал на 26-летнего пешехода. Молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемой "зебре". В результате аварии он получил телесные повреждения.
В 21:30 на 13-м километре трассы Калининград — Полесск под колёса "Фольксвагена" попал 63-летний мужчина. Пенсионер переходил проезжую часть в неположенном месте. Пожилого пешехода госпитализировали.
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