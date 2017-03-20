В Гурьевске при пожаре в дачном домике пострадал человек

В воскресенье, 19 марта, в Гурьевске горел дачный домик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, ЧП случилось в СНТ "Юбилейное" на ул. Клубничная. В ходе пожара строение было полностью уничтожено. Кроме того, пострадал человек. На ликвидации огня работали шесть человек, использовалась одна единица техники.

Ещё один пожар произошёл накануне на Пражском бульваре. Там выгорели два полуприцепа от фур, которые были переоборудованы под раздевалки. Также горела бытовка. В результате происшествия никто не пострадал.