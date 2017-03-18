На ул. Тельмана автомобиль после столкновения врезался в столб (фото)

На ул. Тельмана произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области".

Авария произошла днём в субботу, 18 марта. Оба автомобиля получили значительные технические повреждения. У "Ситроена" от удара оторвало бампер, смяло капот и разбило фару, а "Лексус" врезался в столб и повредил капот.

"Лексус шёл по главной по Тельмана, – рассказал очевидец ДТП. – Ситроен по Некрасова по левой полосе прямо на Парковую аллею, ему видимость закрыл бус, который шёл параллельно по правой полосе . Бус встал пропустить Лексус, а Ситроен выскочил вслепую дальше. От удара Лексус откинуло в столб".