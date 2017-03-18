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Главная Новости Происшествия

Мошенник выманил у калининградки 8 тыс, пообещав дорогой смартфон

15:40
  361 0
Фото из архива Клопс.Ru
Мошенник выманил у калининградки 8 600 рублей, сообщив ей о том, что она выиграла дорогой смартфон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
 
По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец, сообщивший, что она выиграла дорогой смартфон. Злоумышленник убедил её перевести деньги для получения телефона. Калининградка перевела на его счёт указанную сумму, после чего поняла, что её обманули.
 
По факту случившегося сотрудники уголовного розыска проводят проверку. В отношении мошенника возбуждено уголовное дело.
 

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