"Не смог убивать цыплят и пошёл воровать": несостоявшегося работника птицефабрики задержали за серию автокраж
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в серии автокраж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
"По словам задержанного, на путь совершения преступлений он встал после неудачного опыта трудоустройства и любви к животным, – говорится в сообщении ведомства. – Устроившись на одну из птицефабрик, молодой человек не смог убивать цыплят и куриц. Зарабатывать деньги он решил на владельцах машин, оставляющих ценности без присмотра".
Одно из преступлений было совершено в ночь с 9 на 10 марта на ул. Ростовской. Злоумышленник, разбив стекло автомобиля, похитил кожаный портфель, причинив его владельцу ущерб на 7,5 тыс рублей. Другой эпизод произошёл 15 марта на ул. Дмитрия Донского. На этот раз молодой человек похитил сумку, в которой оказалась производственная документация.
В отношении задержанного возбудили 4 уголовных дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция по этой статье предполагает лишение свободы на срок до 5 лет.
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