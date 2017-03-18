В пятницу в Калининградской области горели два жилых дома

В пятницу, 17 марта, пожарные дважды выезжали на тушение жилых строений. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калининградской области.

В 18:40 спасателям поступила информация о том, что на ул. Ломоносова в Неманском ГО горит одноэтажный дачный домик с мансардой. Огонь полностью уничтожил постройку. В тушении принимали участие 8 человек и 2 единицы техники. При пожаре никто не пострадал.

В 22:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Б. Песочной. Возгорание произошло в трёхэтажном многоквартирном доме довоенной постройки. В его ликвидации принимали участие 4 человека и одна единица техники. Спасённых нет.