Сотрудники МЧС спасли человека, попавшего в ДТП на трассе Мамоново – Корнево

В пятницу, 17 марта, на автодороге Мамоново – Корнево произошло ДТП с участием одного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В результате аварии пострадали люди. МЧС сообщает об одном спасённом. В ликвидации последствий ДТП принимали участие спасатели КПСО в составе 4 человек и одной единицы техники, а также пожарный расчёт спасательной части ПСЧ-23 в составе 3 человек и одной единицы техники.