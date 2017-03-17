В Калининграде задержали двух братьев, промышлявших дачными кражами

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Калининграду задержали 21-летнего и 19-летнего жителей Светлогорского района по подозрению в серии краж имущества из садовых обществ. Молодые люди приходятся друг другу братьями. Полицейские задержали их с поличным, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
По версии полицейских, молодые люди похищали из дачных домов садовый инвентарь, бытовую технику, металлические изделия и другое имущество, представляющее ценность. Вещи они продавали, а вырученные деньги тратили по своему усмотрению.
В момент задержания братья совершали очередную кражу. В дачном комплексе "Космос" они проникли в дом через разбитое окно. Из дома они вынесли газонокосилку, электрический удлинитель, видеопроигрыватель, акустические колонки с сабвуфером и помпу для поливки растений.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Братья задержаны. Полицейские проверят их на причастность к аналогичным преступлениям.
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