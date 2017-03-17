Опасная и неразумная традиция: за сутки сотрудники МЧС 23 раза выехали на тушение прошлогодней травы

За сутки, 16 и 17 марта, сотрудники МЧС 23 раза выехали на тушение прошлогодней травы в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.



Общая площадь возгорания, пройденная палами, превысила 30 гектаров. Самые масштабные пожары зарегистрировали в Черняховске, Нестерове, Немане и Правдинске. Всего с начала года зафиксировали 75 палов травы на общей площади 91,59 гектара.

"Травяной пал — это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и неразумная традиция поджигать сухую траву на полях: "как хорошо, быстро убрали прошлогоднюю траву и удобрили почву золой". А это не так! Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнёзда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до населённого пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой", — говорится в сообщении ведомства.