Wrigley прекратила поставку испугавшей родителей жвачки Five в российские магазины
Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
Компания Wrigley прекратила поставку жевательной резинки Five с игрой "Правда или действие" в российские магазины из-за многочисленных жалоб на неоднозначные призывы. Об этом Клопс.Ru сообщила официальный представитель компании.
"Мы пообщались лично с каждым потребителем, позвонившим на горячую линию, и разделяем их озабоченность и беспокойство. Получив первые звонки несколько недель назад, мы немедленно приняли решение об остановке отгрузок продукции "Правда или действие" нашим клиентам", — говорится в официальном стейтменте Wrigley.
Акционный ассортимент резинки в магазинах заменяют на обычный. Кроме того, фирма прекратила рекламную кампанию игры "Правда или Действие".
Ранее детский омбудсмен Татьяна Батурина сообщила, что планирует пожаловаться в прокуратуру на жевательную резинку Five
. Производитель предлагает потребителям сыграть в игру "Правда или действие". На фантиках жвачки написаны различные задания и вопросы. Некоторые из них возмутили россиян из-за упоминания смерти.
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