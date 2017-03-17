Wrigley прекратила поставку испугавшей родителей жвачки Five в российские магазины

Компания Wrigley прекратила поставку жевательной резинки Five с игрой "Правда или действие" в российские магазины из-за многочисленных жалоб на неоднозначные призывы. Об этом Клопс.Ru сообщила официальный представитель компании.



"Мы пообщались лично с каждым потребителем, позвонившим на горячую линию, и разделяем их озабоченность и беспокойство. Получив первые звонки несколько недель назад, мы немедленно приняли решение об остановке отгрузок продукции "Правда или действие" нашим клиентам", — говорится в официальном стейтменте Wrigley.



Акционный ассортимент резинки в магазинах заменяют на обычный. Кроме того, фирма прекратила рекламную кампанию игры "Правда или Действие".