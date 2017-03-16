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"Суицидальная" жвачка: калининградские родители вновь бьют тревогу, детский омбудсмен обратится в прокуратуру

Автор: Виктория Мокрецова
18:57
  3051 1
Фото: Клопс.Ru Автор: Виктор Буздин
Уполномоченная по правам детей Калининградской области Татьяна Батурина намерена инициировать проверку жвачки Five от Wrigley. По мнению чиновницы, её фантики могут содержать призывы к суициду и опасным действиям.
 
Производители резинки предлагают покупателям поиграть в игру "Правда или действие". На обёртках указаны вопросы и задания, ответ или отчёт о которых нужно опубликовать в соцсети под хэштегом #5правдаилидействие.
 
Об "опасной" жвачке Татьяна Батурина узнала из соцсетей. Калининградский адвокат Антон Самоха опубликовал на своей странице в Facebook фотографии фантиков с "суицидальными" призывами. 
 
“Что нужно успеть сделать перед смертью?”, “Заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи”, — такие фразы можно увидеть на размещённом Самохой фото. Адвокат считает, что подобное недопустимо в продукте, который могут употреблять дети.
 
"Я не эксперт в области психологии и не могу давать чёткую оценку, но считаю, что подобное должны проверять компетентные органы. Никогда не знаешь, как ребёнок может воспринять вопросы о смерти",  — отметил Самоха.
 
Опасения адвоката вызывают и другие, довольно безобидные на первый взгляд надписи. Так, например, он считает, что вопрос о первой любви может помочь педофилам в поиске жертв.
 
“На вкладыше просят выложить в сеть какие-то личные переживания о первой любви. — объяснил юрист. — Дети могут выкладывать свои эмоции в социальных сетях, и их легко можно будет найти под известным хэштегом. Этим могут пользоваться в том числе и педофилы”.
 
 
Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
 
Теперь юрист готовит обращение об этой проблеме к детскому омбудсмену. После его подачи Батурина собирается обратиться в Роспотребнадзор, Роскомнадзор и прокуратуру. Она считает, что жвачка должна пройти федеральную экспертизу. 
 
“Вот, например, этот вопрос “Если бы у тебя осталось 24 часа до смерти, как бы ты их провёл?” — это, конечно, не прямой призыв к уходу из жизни, но может содержать ненужный толчок к этому. А вот вопрос: “Заберись на самую высокую точку и сделай селфи” — это, на мой взгляд, прямой призыв к опасным для здоровья действиям. Или вот это: “Ты когда-нибудь что-нибудь крал?” — это уже общественно-опасное деяние, уголовные вещи. Всё это, конечно, не очень хорошо. Морочат голову нашим детям”, — заявила чиновница.
 
Сообщения о “суицидальной” жвачке появились и в других регионах России. В Ставрополе, как сообщает портал Life, резинку пришлось убрать с прилавков. “Опасная” продукция напугала и жителей Благовещенска и Омска
 
 
Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
 
Профессор психологии БФУ имени Канта Павел Торопов в свою очередь отметил, что паника вокруг жевательной резинки вызвана недавней волной ажиотажа к теме "групп смерти". Он ознакомился с подозрительными фантиками и сделал вывод: никакой угрозы детской жизни их содержание не представляет.
 
"На волне всех этих суицидальных публикаций эти надписи можно интерпретировать по-разному, но я в них никаких призывов не вижу. Теоретически причинить вред может всё: даже размышления о смысле жизни. Родители боятся асоциального поведения своего ребёнка, но, с другой стороны, ограничивают его свободу выбора. Я считаю, что сейчас слишком большая паника поднята по поводу самого понятия смерти. К ней нужно готовить человека, и если он не готов её воспринимать, он не видит саму жизнь и не ощущает всех её достоинств", — заключил профессор.
 
Клопс.Ru купил три пачки упомянутой жвачки разных вкусов. Ни на одном из 36 фантиков упоминания о смерти редакция не обнаружила.
 
Подобные всплески паники среди калининградцев повторяются не впервые. На прошлой неделе Клопс.Ru писал о фейковом сообщении о массовом самоубийстве. В тексте говорилось, что некая группа "Кит" в указанный день организует суицид 5 000 детей. Родители по всей России обменивались им в социальных сетях и мессенджерах. 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Александр1111146297
11111 Александр #
20:49
Хорошая реклама жевачки. Даже редакция Клопса ради интереса купила себе эту жевачку.
Теперь многие захотят проверить, а что там еще такого написано, так и раскупят всю партию.
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