"Суицидальная" жвачка: калининградские родители вновь бьют тревогу, детский омбудсмен обратится в прокуратуру

Уполномоченная по правам детей Калининградской области Татьяна Батурина намерена инициировать проверку жвачки Five от Wrigley. По мнению чиновницы, её фантики могут содержать призывы к суициду и опасным действиям.

Производители резинки предлагают покупателям поиграть в игру "Правда или действие". На обёртках указаны вопросы и задания, ответ или отчёт о которых нужно опубликовать в соцсети под хэштегом #5правдаилидействие.

Об "опасной" жвачке Татьяна Батурина узнала из соцсетей. Калининградский адвокат Антон Самоха опубликовал на своей странице в Facebook фотографии фантиков с "суицидальными" призывами.

“Что нужно успеть сделать перед смертью?”, “Заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи”, — такие фразы можно увидеть на размещённом Самохой фото. Адвокат считает, что подобное недопустимо в продукте, который могут употреблять дети.

"Я не эксперт в области психологии и не могу давать чёткую оценку, но считаю, что подобное должны проверять компетентные органы. Никогда не знаешь, как ребёнок может воспринять вопросы о смерти", — отметил Самоха.

Опасения адвоката вызывают и другие, довольно безобидные на первый взгляд надписи. Так, например, он считает, что вопрос о первой любви может помочь педофилам в поиске жертв.

“На вкладыше просят выложить в сеть какие-то личные переживания о первой любви. — объяснил юрист. — Дети могут выкладывать свои эмоции в социальных сетях, и их легко можно будет найти под известным хэштегом. Этим могут пользоваться в том числе и педофилы”.

Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин



Теперь юрист готовит обращение об этой проблеме к детскому омбудсмену. После его подачи Батурина собирается обратиться в Роспотребнадзор, Роскомнадзор и прокуратуру. Она считает, что жвачка должна пройти федеральную экспертизу.

“Вот, например, этот вопрос “Если бы у тебя осталось 24 часа до смерти, как бы ты их провёл?” — это, конечно, не прямой призыв к уходу из жизни, но может содержать ненужный толчок к этому. А вот вопрос: “Заберись на самую высокую точку и сделай селфи” — это, на мой взгляд, прямой призыв к опасным для здоровья действиям. Или вот это: “Ты когда-нибудь что-нибудь крал?” — это уже общественно-опасное деяние, уголовные вещи. Всё это, конечно, не очень хорошо. Морочат голову нашим детям”, — заявила чиновница.

Омска. Сообщения о “суицидальной” жвачке появились и в других регионах России. В Ставрополе, как сообщает портал Life , резинку пришлось убрать с прилавков. “Опасная” продукция напугала и жителей Благовещенска

Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин

Профессор психологии БФУ имени Канта Павел Торопов в свою очередь отметил, что паника вокруг жевательной резинки вызвана недавней волной ажиотажа к теме "групп смерти". Он ознакомился с подозрительными фантиками и сделал вывод: никакой угрозы детской жизни их содержание не представляет.

"На волне всех этих суицидальных публикаций эти надписи можно интерпретировать по-разному, но я в них никаких призывов не вижу. Теоретически причинить вред может всё: даже размышления о смысле жизни. Родители боятся асоциального поведения своего ребёнка, но, с другой стороны, ограничивают его свободу выбора. Я считаю, что сейчас слишком большая паника поднята по поводу самого понятия смерти. К ней нужно готовить человека, и если он не готов её воспринимать, он не видит саму жизнь и не ощущает всех её достоинств", — заключил профессор.

Клопс.Ru купил три пачки упомянутой жвачки разных вкусов. Ни на одном из 36 фантиков упоминания о смерти редакция не обнаружила.