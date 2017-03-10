Группа "КИТ": в Калининграде родители подняли шум из-за сообщения о массовом самоубийстве детей

В пятницу, 10 марта, калининградцы стали распространять в социальных сетях и мессенджерах сообщения о том, что спустя два дня, в воскресенье, некая группа "Кит" организует самоубийство пяти тысяч школьников. Неизвестный автор послания призвал родителей не выпускать в этот день детей из дома. Несмотря на то что в тексте упоминается Тольятти, к рассылке подключились жители как областного центра, так и других городов.
Клопс.Ru поговорил с теми, кто распространил сообщение, а также с представителями власти и правоохранительных органов о том, действительно ли есть повод опасаться грядущего выходного.
Сетевая паника
Одним из первых пост появился в группе "Подслушано Зеленоградск" на сайте "ВКонтакте". Речь в тексте шла о Самарской области, однако контекст позволил предположить, что описанное может произойти и в курортном городе.
Скриншот поста в группе "Подслушано Зеленоградск".
Затем сообщение начали распространять в мессенджерах. Так, например, его прислали в родительский чат лицея №49 в Viber. "Там родители и преподаватели. Не знаю девушку, которая опубликовала", — признался отец одного из учеников Алексей М.
Одновременно с этим текст появился в беседе родителей учеников школы №11 на той же платформе. Одна из участниц беседы решила проверить достоверность информации и обратилась в редакцию Клопс.Ru.
Скриншот сообщения из родительского чата школы №11.
"Я этой маме доверяю, она часто общается с учителями, подумала, может быть, это от учителя информация. Но решила позвонить вам и удостовериться, правда ли это, — рассказала калининградка Ирина. — Недавно по "Первому каналу" показывали передачу о группах смерти, и когда я прочитала это сообщение, стало как-то страшно. У меня одному ребёнку 8 месяцев, другому — 11 лет. Хочется быть спокойной за своих детей".
Через некоторое время письмо с аналогичным содержанием пришло на редакционную почту. Его прислала читательница Юлия Б. На этот раз речь шла о лицее №17.
"Письмо из полиции"
После этого Клопс.Ru стал связываться со школами, номера которых фигурировали в распространяемых сообщениях. Ни в одну из них "письмо из полиции" не приходило. На вопрос о нарастающей среди родителей панике в каждой учительской реагировали по-своему.
В Зеленоградске секретарь трижды под разными предлогами отказалась связывать журналистов с директором общеобразовательного учреждения, а завуч беседовать не стала. Лучше дело пошло с лицеем №49. Его глава Софья Минина назвала распространяемый текст глупостью.
Я даже не хочу на эту тему говорить. Оба моих заместителя выходят на страницы "ВКонтакте" каждый день и внимательно отслеживают всё это. Мы серьёзно к этому относимся. Слава богу, никакой тревожащей информации мы не замечаем. В то, что именно в 49-м лицее кто-то это обсуждает, я не верю.
Директор школы №11 Елена Мальцева сообщила, что не слышала о распространяющемся предупреждении. "К нам в школу такого сообщения не поступало, никто из родителей по этому поводу не обращался", — подчеркнула педагог.
В региональном министерстве образования также уверили, что ничего не слышали о подобной проблеме.
"На сегодняшний день у нас сведений о подобных сообщениях нет. Сами мы никаких предупреждений не рассылали", — рассказала Клопс.Ru заместитель врио министра образования Светлана Шишко.
Официальная реакция
Клопс.Ru обратился за комментарием к детскому омбудсмену Татьяне Батуриной. Оказалось, что та уже в курсе проблемы. Причём узнала о ней чиновница из своей френдленты на Facebook. Главный редактор журнала "КОМПАНИИ. Ваш бизнес-навигатор" опубликовала на странице текст, заявив, что "проблема есть, и о ней нужно помнить".
Батурина назвала происходящее истерикой и заявила, что уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой выяснить первоисточник информации.
Ни один орган государственной власти подобными вещами заниматься не может, и никогда в жизни полиция сообщения такого содержания в школы не разошлёт. Никаких исходных данных, просто какой-то вброс не совсем разумный, и единственный грамотный совет — прекратить истерику и удалить все посты, которые по своей душевной доброте родители разместили в соцсетях. Эта тема очень спекулятивная, и подобными вещами к ней привлекают ненужное внимание.
В калининградской полиции также заявили, что не имеют отношения к объявлению.
"Информация не соответствует действительности. Никаких писем УМВД по Калинградской области не рассылало", — сообщила Клопс.Ru начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
Старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко заявила, что сообщений о готовящемся самоубийстве в управление не поступало.
Об этом даже не стоит говорить. Лучше пойти в выходные погулять с детьми, а не сидеть у компьютера и читать такие сообщения.
Фейк о грядущем массовом самоубийстве детей распространяют не только в Калининградской области, но и в других регионах России. О рассылке сообщают родители в Ульяновской
и Саратовской областях
, а также на Сахалине
.
Тем временем столичная полиция опровергла свою причастность к распространению информации. В Москве уже начали искать виновных в публикации провокационного сообщения.
"ГУ МВД России по г. Москве официально заявляет, что распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация об акции самоубийства детей и подростков не соответствует действительности. Сотрудниками полиции предпринимаются все необходимые меры для установления источника распространения подобных текстов", — заявили в главке.
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