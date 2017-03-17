В области сбили велосипедистку и пенсионерку, переходившую дорогу не по "зебре"

В четверг, 16 марта, на ул. Гаражной в Калининграде "Ауди" сбил пенсионерку, переходившую дорогу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.



Авария произошла в 12:15. 67-летняя женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП она получила телесные повреждения.



Около 10 утра на ул. Победы в Гусеве "Мазда" наехала на 46-летнюю велосипедистку. Водитель не убедился в безопасности манёвра при повороте налево. Женщина в это время ехала навстречу автомобилю. Пострадавшая отделалась травмами.