В области сбили велосипедистку и пенсионерку, переходившую дорогу не по "зебре"
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В четверг, 16 марта, на ул. Гаражной в Калининграде "Ауди" сбил пенсионерку, переходившую дорогу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Авария произошла в 12:15. 67-летняя женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП она получила телесные повреждения.
Около 10 утра на ул. Победы в Гусеве "Мазда" наехала на 46-летнюю велосипедистку. Водитель не убедился в безопасности манёвра при повороте налево. Женщина в это время ехала навстречу автомобилю. Пострадавшая отделалась травмами.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.