Под Приморском "Мазда" влетела в дерево (видео)

В пятницу, 17 марта, на трассе Калининград — Балтийск "Мазда" врезалась в дерево. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы произошедшего.

Авария произошла около Приморска. На место прибыли сотрудники ДПС. По словам свидетелей, в ДТП серьёзно никто не пострадал. В отделе пропаганды ГИБДД не смогли оперативно предоставить комментарий.

Обновлено от 11:20

ДТП случилось на 35-м километре трассы. По предварительным данным, водитель автомобиля превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобилист и пассажир получили незначительные травмы. Они обратились за помощью медиков. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.