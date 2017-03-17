Под Приморском "Мазда" влетела в дерево (видео)
В пятницу, 17 марта, на трассе Калининград — Балтийск "Мазда" врезалась в дерево. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы произошедшего.
Авария произошла около Приморска. На место прибыли сотрудники ДПС. По словам свидетелей, в ДТП серьёзно никто не пострадал. В отделе пропаганды ГИБДД не смогли оперативно предоставить комментарий.
Обновлено от 11:20
ДТП случилось на 35-м километре трассы. По предварительным данным, водитель автомобиля превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобилист и пассажир получили незначительные травмы. Они обратились за помощью медиков. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
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