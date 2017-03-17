Жителя Черняховска, который убил своего друга в пьяном забытьи, приговорили к 10 годам

В Черняховске к десяти годам колонии строгого режима приговорили местного жителя, который убил своего друга в пьяном забытьи. Об этом сообщается на сайте городского суда.

13 июня 2016 года товарищи выпивали в беседке на ул. Дзержинского. Там между ними произошёл конфликт, и осуждённый зарезал своего приятеля. От полученных ранений тот скончался на месте.

"В судебном заседании подсудимый вину в совершённом преступлении признал полностью и пояснил, что потерпевший являлся его другом, с которым они вместе распивали в тот день спиртное, никаких споров и ссор между ними не было, однако событий того дня не помнит, поскольку был сильно пьян", — говорится в сообщении ведомства.

Действия подсудимого квалифицировали по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). К смягчающим обстоятельствам отнесли то, что молодой человек признался и раскаялся в содеянном. К отягчающим — состояние алкогольного опьянения. Матери погибшего преступник должен будет выплатить расходы на похороны и компенсацию морального вреда в миллион рублей.