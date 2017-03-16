Калининградского сотрудника ФСИН поймали на взятке

Сотрудник калининградской колонии попался на получении взятки в размере 15 тысяч рублей. Преступление было раскрыто сотрудниками собственной безопасности УФСИН России по Калининградской области, сообщает пресс-служба управления.

Инцидент произошёл 13 марта. Деньги сотрудник ФСИН хотел получить с помощью платёжной системы "QIWI кошелёк". Вознаграждение в виде 15 тысяч рублей запросил за то, что пронесёт заключённым мобильный телефон.

"Стало известно, что сотрудник совершает противозаконные действия за вознаграждение, которое получает через посредников, используя электронный кошелек. Было принято решение провести оперативный эксперимент" – пояснили в отделе собственной безопасности УФСИН.

В настоящее время по факту получения взятки проводится проверка, готовятся материалы для представления в СУ СК России по Калининградской области. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.