Полицейские разыскивают калининградца Александра Фалонова, скрывающегося от суда
Фото: УМВД России по Калининграду
Калининградские полицейские разыскивают 53-летнего Александра Фалонова, который укрывается от правосудия. Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений по статье "Угроза убийством", сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининграду.
Приметы Александра Фалонова: на вид 55 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка короткая. Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4012) 552-473, 8-911-487-64-88, 02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.
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