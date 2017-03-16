Полицейские разыскивают калининградца Александра Фалонова, скрывающегося от суда

Калининградские полицейские разыскивают 53-летнего Александра Фалонова, который укрывается от правосудия. Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений по статье "Угроза убийством", сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининграду.

Приметы Александра Фалонова: на вид 55 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка короткая. Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (4012) 552-473, 8-911-487-64-88, 02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.