Калининградка, ставшая инвалидом после ДТП, отсудила 1 млн за моральный вред

Жительница Калининградской области, ставшая инвалидом в результате ДТП, отсудила миллион рублей компенсации за причинённый моральный вред.

В декабре 2014 года пассажирка находилась в автомобиле "УАЗ", который ехал по одной из дорог в Славском районе. Машина принадлежала унитарному предприятию. Водитель не справился с управлением из-за погодных условий, вылетел в кювет и столкнулся с деревом.

"В результате ДТП пассажирке автомобиля были причинены телесные повреждения. Гражданка N. длительное время находилась на лечении и перенесла несколько операций, ей была установлена вторая группа инвалидности. Обращаясь в суд, истица указала, что в результате происшествия ей был причинён моральный вред", — говорится в сообщении пресс-службы.

Виновником ДТП признали автомобилиста. В соответствии с законодательством ответственность в этом случае должна понести компания. В итоге районный суд взыскал миллион с унитарного предприятия. Представители ответчика подали апелляцию, но ничего не добились.

