На ул. Камской нашли погибшим 32-летнего калининградца, пропавшего 5 января

В четверг, 16 марта, на ул. Камской в Калининграде нашли тело 32-летнего мужчины, который пропал 5 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Погибшего нашли оперативники. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Сотрудники уголовного розыска и регионального СУ СК проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства гибели мужчины.