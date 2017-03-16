На ул. Камской нашли погибшим 32-летнего калининградца, пропавшего 5 января
В четверг, 16 марта, на ул. Камской в Калининграде нашли тело 32-летнего мужчины, который пропал 5 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Погибшего нашли оперативники. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Сотрудники уголовного розыска и регионального СУ СК проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства гибели мужчины.
Мужчину последний раз видели перед уходом из дома. В розыск его объявили 6 марта
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