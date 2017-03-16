В Калининграде задержали жителя Ставропольского края, грабившего пенсионеров

В Калининграде задержали жителя Ставропольского края по подозрению в ограблениях пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Мужчину подозревают в двух эпизодах преступления. Первый случай произошёл в Ленинградском районе: злоумышленник предложил 80-летней пенсинерке купить набор посуды, а оказавшись в её квартире, похитил 247 тыс. рублей и скрылся. При похожих обстоятельствах он ограбил пенсионера в Московском районе, лишив его 20 тыс. рублей.

Преступника вместе с двумя спутниками задержали в аэропорту. Потерпевшая опознала 34-летнего мужчину, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабёж". В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания. Всех троих приезжих проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.