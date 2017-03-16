В парижском офисе МВФ произошёл теракт

В парижском офисе Международного валютного фонда в Париже произошёл взрыв. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Reuters.

Взрывчатка находилась в конверте. В результате взрыва пострадала открывшая свёрток сотрудница: она получила травмы лица и рук. Ранения расцениваются как незначительные.

На месте происшествия работают криминалисты и сотрудники полиции. Президент Франции Франсуа Олланд назвал взрыв терактом.

"Мы вновь имеем дело с терактом – другого слова не найти, когда речь идет о пакете со взрывчаткой", – заявил глава страны.