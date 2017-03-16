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Главная Новости Происшествия

В парижском офисе МВФ произошёл теракт

14:39
  357 0
  • Флаг Франции
Флаг Франции
Фото с сайта en.wikipedia.org
В парижском офисе Международного валютного фонда в Париже произошёл взрыв. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Reuters.
 
Взрывчатка находилась в конверте. В результате взрыва пострадала открывшая свёрток сотрудница: она получила травмы лица и рук. Ранения расцениваются как незначительные.
 
На месте происшествия работают криминалисты и сотрудники полиции. Президент Франции Франсуа Олланд назвал взрыв терактом.
 
"Мы вновь имеем дело с терактом – другого слова не найти, когда речь идет о пакете со взрывчаткой", – заявил глава страны.
 

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