За два месяца в калининградских авариях пострадали 17 детей
За два месяца 2017 года на дорогах Калининградской области в результате ДТП пострадали 17 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Всего в регионе произошло 16 аварий с несовершеннолетними. 11 из них случились из-за нарушения ПДД водителями. Остальные — из-за неосторожности детей. Среди пострадавших также 11 юных пешеходов, шестерых из которых сбили на "зебре".
"Важно обучать детей основам ПДД: сигналам светофора, правилам перехода проезжей части, езды на велосипеде, скейтборде и роликах. Ещё более важно самим быть для них примером законопослушного поведения. Водителям полицейские рекомендуют быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам, особенно вблизи образовательных учреждений", — говорится в сообщении пресс-службы УМВД.
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