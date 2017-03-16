За два месяца в калининградских авариях пострадали 17 детей

За два месяца 2017 года на дорогах Калининградской области в результате ДТП пострадали 17 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.



Всего в регионе произошло 16 аварий с несовершеннолетними. 11 из них случились из-за нарушения ПДД водителями. Остальные — из-за неосторожности детей. Среди пострадавших также 11 юных пешеходов, шестерых из которых сбили на "зебре".



"Важно обучать детей основам ПДД: сигналам светофора, правилам перехода проезжей части, езды на велосипеде, скейтборде и роликах. Ещё более важно самим быть для них примером законопослушного поведения. Водителям полицейские рекомендуют быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам, особенно вблизи образовательных учреждений", — говорится в сообщении пресс-службы УМВД.