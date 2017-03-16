В Калининграде приговорили к 6,5 года калининградца, который пытался зарезать своего знакомого

В Калининграде осудили 48-летнего местного жителя, который несколько раз ударил своего знакомого ножом в горло. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Мужчину приговорили к 6,5 года колонии особого режима за покушение на убийство. В октябре 2016 года он набросился с оружием на своего приятеля, с которым они выпивали в одной квартире. Калининградец приревновал собеседника к своей жене, которая находилась там же. После этого злоумышленник повалил противника на диван, схватил за шею и стал душить.



"Однако умысел на убийство он не смог довести до конца, так как находившиеся в этой же компании две женщины, в том числе и жена осуждённого, вынудили осуждённого отойти от потерпевшего. Не успокоившись на этом, он взял нож и нанёс им не менее 2 ударов в область шеи потерпевшего. И вновь в ситуацию вмешались женщины, которые помешали осуждённому добить потерпевшего", — говорится в сообщении прокуратуры.



Спустя несколько минут калининградец вновь ударил знакомого ножом, и вновь его спасли другие участники застолья. После этого нападавший ушёл спать, а пострадавший отправился домой. Наутро мужчина попытался попить и обнаружил, что у него пробита гортань, из которой вытекает вода.



"Проживающие с потерпевшим бабушка и сестра вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Благодаря действиям медиков потерпевший остался жив", — уточнили в ведомстве.