Мальчика, пропавшего два года назад под Красноярском, нашли утонувшим на территории школы

В Кежемском районе Красноярского края нашли погибшим второклассника, который пропал зимой 2014 года по дороге из школы. Об этом сообщает Life

Тело девятилетнего мальчика обнаружили в пожарном резервуаре на территории школы. По предварительной информации, он утонул.

Ребёнок пропал 5 декабря в посёлке Тагара. Последний раз его видели в школе после окончания уроков. В поисках участвовали сотрудники полиции и волонтёры.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, произведён осмотр места происшествия, для установления личности тело ребёнка направлено на экспертизу" — цитирует издание пресс-службу СУ СКР Красноярского края.