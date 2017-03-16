Два человека пострадали в аварии на ул. Павлика Морозова

В среду, 15 марта, на ул. Павлика Морозова в Калининграде столкнулись "Хонда" и "ГАЗ". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 11:50 на нерегулируемом перекрёстке. Водитель первого автомобиля выезжал с второстепенной дороги и проигнорировал требование знака 2.4 "Уступите дорогу". В результате он врезался в "ГАЗ". Два пассажира, находившиеся во второй машины, получили травмы.