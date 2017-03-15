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Главная Новости Происшествия

За два месяца в Калининградской области погибли семеро пешеходов (видео)

17:07
  432 0
  • Авария с участием пешехода
Авария с участием пешехода
Пресс-служба УМВД по Калининградской области
За два месяца 2017 года в Калининградской области погибли семеро пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
 
Всего в регионе произошло 70 аварий с участием пешеходов. В них были ранены 64 человека. Почти половину (42%) этих ДТП спровоцировало пренебрежение ПДД со стороны пеших участников дорожного движения. По этой причине погибли четверо жителей области.
 
“Причинами остальных случаев (44 ДТП) стали невнимательность и недисциплинированность водителей, а также игнорирование ими требований ПДД. 46% наездов на пешеходов (32 ДТП) произошли в тёмное время суток”, — приводит статистику ГИБДД.
 
 
В ведомстве напомнили несколько правил, которые помогут избежать подобных аварий.

  — переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам, заблаговременно убеждаясь в безопасности каждого шага и постоянно осматриваясь по сторонам — даже при разрешающем сигнале светофора;
 
—  при переходе через дорогу, а также при движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости (осадки, туман) пешеходам рекомендуется (а вне населённых пунктов они обязаны) иметь при себе предметы со световозвращающими  элементами и обеспечивать их видимость для водителей транспортных средств;
 
—   при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу транспортному потоку.
 
— водителям необходимо уступать дорогу пешеходам и быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам, заранее снижая скорость.
 
 

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