За два месяца в Калининградской области погибли семеро пешеходов (видео)

За два месяца 2017 года в Калининградской области погибли семеро пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Всего в регионе произошло 70 аварий с участием пешеходов. В них были ранены 64 человека. Почти половину (42%) этих ДТП спровоцировало пренебрежение ПДД со стороны пеших участников дорожного движения. По этой причине погибли четверо жителей области.

“Причинами остальных случаев (44 ДТП) стали невнимательность и недисциплинированность водителей, а также игнорирование ими требований ПДД. 46% наездов на пешеходов (32 ДТП) произошли в тёмное время суток”, — приводит статистику ГИБДД.

В ведомстве напомнили несколько правил, которые помогут избежать подобных аварий.



— переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам, заблаговременно убеждаясь в безопасности каждого шага и постоянно осматриваясь по сторонам — даже при разрешающем сигнале светофора;

— при переходе через дорогу, а также при движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости (осадки, туман) пешеходам рекомендуется (а вне населённых пунктов они обязаны) иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость для водителей транспортных средств;

— при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу транспортному потоку.

— водителям необходимо уступать дорогу пешеходам и быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам, заранее снижая скорость.