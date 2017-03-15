За два месяца в Калининградской области погибли семеро пешеходов (видео)

За два месяца 2017 года в Калининградской области погибли семеро пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Всего в регионе произошло 70 аварий с участием пешеходов. В них были ранены 64 человека. Почти половину (42%) этих ДТП спровоцировало пренебрежение ПДД со стороны пеших участников дорожного движения. По этой причине погибли четверо жителей области.
“Причинами остальных случаев (44 ДТП) стали невнимательность и недисциплинированность водителей, а также игнорирование ими требований ПДД. 46% наездов на пешеходов (32 ДТП) произошли в тёмное время суток”, — приводит статистику ГИБДД.
В ведомстве напомнили несколько правил, которые помогут избежать подобных аварий.
— переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам, заблаговременно убеждаясь в безопасности каждого шага и постоянно осматриваясь по сторонам — даже при разрешающем сигнале светофора;
— при переходе через дорогу, а также при движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости (осадки, туман) пешеходам рекомендуется (а вне населённых пунктов они обязаны) иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость для водителей транспортных средств;
— при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу транспортному потоку.
— водителям необходимо уступать дорогу пешеходам и быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам, заранее снижая скорость.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.