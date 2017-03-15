23-летний калининградец, повторно севший за руль пьяным, стал фигурантом уголовного дела

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего калининградца, повторно пойманного на пьяной езде. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Машину, за рулём которой сидел молодой человек, остановили на ул. Автомобильной. Инспекторы ДПС зафиксировали нарушение ПДД. При взгляде на водителя стало понятно, что он пьян. Мужчина от проверки отказался.

"В ходе разбирательств сотрудники полиции установили, что год назад нарушитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В результате проверки в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", — говорится в сообщении ведомства.