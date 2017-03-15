СМИ: в Москве задержали мужчину, который планировал теракт на 8 марта
В Москве спецслужбы предотвратили теракт, который планировался 8 марта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают "Известия"
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По данным издания, преступление намеревался совершить сторонник ИГ (запрещена в России по решению суда). Мужчина хотел сделать самоподрыв в местах массовых гуляний.
23-летний подозреваемый является гражданином Таджикистана. Известно, что он успел повоевать в Сирии. Молодой человек был задержан после прибытия из Стамбула.
Во время опроса в аэропорту он пытался покончить с собой, но попытку суицида удалось предотвратить. В ходе следствия он признался в том, что хотел стать смертником. Сейчас следствие устанавливает его пособников.
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