В Светлом нашли и обезвредили авиабомбу

Во вторник, 14 марта, в Светлом была найдена авиабомба. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, фугасная бомба времён Великой Отечественной войны находилась в пос. Кремнево. Для вывоза боеприпаса привлекались специалисты предприятия "Форпост Балтики плюс". Помощь спасателей не потребовалась.