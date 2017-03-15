В Калининграде при пожаре на ул. Узловой пострадал человек

Во вторник, 14 марта, в Калининграде произошёл пожар с пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, ЧП случилось на ул. Узловой. Там загорелся гараж, в котором стоял "Москвич". В результате ЧП один человек получил травмы, он находится в больнице. На тушении огня работали пять человек, использовались две единицы техники.

Кроме того, в Багратионовске горел автомобиль "УАЗ Патриот". В этом случае никто не пострадал. Огонь тушили четыре человека, использовалась одна единица техники.