В Калининграде при пожаре на ул. Узловой пострадал человек
Во вторник, 14 марта, в Калининграде произошёл пожар с пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, ЧП случилось на ул. Узловой. Там загорелся гараж, в котором стоял "Москвич". В результате ЧП один человек получил травмы, он находится в больнице. На тушении огня работали пять человек, использовались две единицы техники.
Кроме того, в Багратионовске горел автомобиль "УАЗ Патриот". В этом случае никто не пострадал. Огонь тушили четыре человека, использовалась одна единица техники.
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