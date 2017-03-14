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Главная Новости Происшествия

В Немане полицейские спасли чуть не угоревшего от утечки газа жильца пятиэтажки

14:41
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  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Немане полицейские спасли жильцов многоквартирного дома от последствий утечки бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошёл ещё в январе. Обнаружив утечку бытового газа в одном из пятиэтажных домов на улице Красноармейской, полицейские организовали эвакуацию жильцов.
 
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области

Квартира, из которой исходил сильный запах газа, оказалась заперта. Вместе с прибывшими на вызов спасателями МЧС и работниками газовой службы полицейские вскрыли входную дверь, оказали помощь спавшему владельцу жилплощади и устранили утечку.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям полицейского-кинолога и стажёра патрульно-постовой службы полиции никто из людей не пострадал", — отметили в пресс-службе полиции.
 
Напомним, в октябре прошлого года в переулке Арсенальном в Калининграде семья из пяти человек отравилась угарным газом.

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