В Немане полицейские спасли чуть не угоревшего от утечки газа жильца пятиэтажки
В Немане полицейские спасли жильцов многоквартирного дома от последствий утечки бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.
Инцидент произошёл ещё в январе. Обнаружив утечку бытового газа в одном из пятиэтажных домов на улице Красноармейской, полицейские организовали эвакуацию жильцов.
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
Квартира, из которой исходил сильный запах газа, оказалась заперта. Вместе с прибывшими на вызов спасателями МЧС и работниками газовой службы полицейские вскрыли входную дверь, оказали помощь спавшему владельцу жилплощади и устранили утечку.
"Благодаря оперативным и профессиональным действиям полицейского-кинолога и стажёра патрульно-постовой службы полиции никто из людей не пострадал", — отметили в пресс-службе полиции.
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