Под Калининградом браконьеры избили лесничего
Два браконьера, валившие лес под Краснознаменском, избили лесничего. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области.
Сотрудник Краснознаменского лесничества, совершая обход территории, обнаружил свежие следы трактора и услышал звуки работающей пилы. Подойдя ближе, лесничий увидел двух браконьеров. Вызвав полицию, он начал их фотографировать. Заметив это, мужчины набросились на лесничего и нанесли несколько ударов, а затем скрылись с места происшествия. Задержать нарушителей не удалось.
Правоохранительные органы региона решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти. Браконьерам грозит до 5 лет лишения свободы.
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