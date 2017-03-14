Под Калининградом браконьеры избили лесничего

Два браконьера, валившие лес под Краснознаменском, избили лесничего. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Сотрудник Краснознаменского лесничества, совершая обход территории, обнаружил свежие следы трактора и услышал звуки работающей пилы. Подойдя ближе, лесничий увидел двух браконьеров. Вызвав полицию, он начал их фотографировать. Заметив это, мужчины набросились на лесничего и нанесли несколько ударов, а затем скрылись с места происшествия. Задержать нарушителей не удалось.

Правоохранительные органы региона решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти. Браконьерам грозит до 5 лет лишения свободы.