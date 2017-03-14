За два месяца 15 калининградцев погибли в ДТП из-за нарушения ПДД водителями
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
За два месяца в Калининградской области произошло 170 аварий, в которых погибли 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
По данным ГИБДД, большинство ДТП случились из-за того, что водители нарушили правила дорожного движения. По этой причине скончались 15 человек. Всего недисциплинированность на дорогах стала причиной 148 ДТП.
"За 2 месяца 2017 года на территории Калининградской области зарегистрировано 170 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек погибли и 199 получили ранения. В целях профилактики аварийно-опасного поведения водителей транспортных средств сотрудники Госавтоинспекции региона пресекли 71 746 совершённых ими административных правонарушений", — говорится в сообщении пресс-службы.
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