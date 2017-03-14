На Московском проспекте сбили мужчину, переходившего дорогу на красный свет (фото)

В понедельник, 13 марта, в Калининграде сбили 31-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный свет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 21:40 на Московском проспекте. Калининградец шёл по пешеходному переходу. В это время на него наехал “Форд”. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.