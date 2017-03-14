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Главная Новости Происшествия

В Янтарном ночью сгорел "БМВ"

07:03
  105 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Во вторник, 14 марта, в Янтарном на ул. Советская произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.
 
По данным ведомства, горел автомобиль "БМВ". У машины был повреждён моторный отсек.
 
Возгорание оперативно потушили, в тушении пламени участвовали три человека, использовалась одна единица техники. В результате ЧП никто не пострадал. 

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