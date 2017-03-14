В Янтарном ночью сгорел "БМВ"

Во вторник, 14 марта, в Янтарном на ул. Советская произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, горел автомобиль "БМВ". У машины был повреждён моторный отсек.

Возгорание оперативно потушили, в тушении пламени участвовали три человека, использовалась одна единица техники. В результате ЧП никто не пострадал.