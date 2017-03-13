В Калининградской области задержали копателей янтаря на внедорожниках с мотопомпами (видео)
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
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В Янтарном городском округе задержали группу местных жителей, занимавшихся незаконной добычей янтаря. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Добыча велась при помощи внедорожников, оборудованных мотопомпами: нарушители вымывали песок в попытках найти янтарь-сырец. Оба автомобиля были изъяты сотрудниками полиции, а на старателей составили административные протоколы по ст. 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Самовольная добыча янтаря". Эта санкция предусматривает штраф в размере до 5000 тыс. рублей для физических лиц, и до миллиона - для юридических.
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