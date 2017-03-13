В Калининграде вор выхватил у женщины рюкзак, в котором лежало 587 тыс. наличными
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде грабитель выхватил у местной жительницы рюкзак, в котором лежало 587 тысяч рублей наличными. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
20-летний мужчина подкараулил жертву в подъезде одного из домов на ул. Лужской. 34-летняя горожанка шла с рюкзаком, в котором лежали деньги, ноутбук и документы. Средства женщина намеревалась потратить на покупку автомобиля.
"Действия задержанного квалифицированы по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабёж, совершённый с причинением крупного ущерба". Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении пресс-службы.
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